Общественные организации Восточного партнерства поддержали бойкот ЧМ в России

КИЕВ. 14 июня. УНН. Общественные организации Восточного партнерства поддержали политический бойкот ЧМ в России. Члены Руководящего комитета призвали институты ЕС и правительства европейских стран всеми возможными легитимными средствами давить на Россию с требованием удовлетворить требование Олега Сенцова и отпустить на волю украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах по политическим обвинения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Комитета.

Как говорится в заявлении, в этом году чемпионат пройдет в государстве, системно совершает действия, подрывающие систему международного права и создают угрозу безопасности Европы.



Также этим заявлением Руководящий комитет привлекает внимание к голодовке Олега Сенцова, украинского режиссера, незаконно заключенного российскими властями на 20 лет.



Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 15 стран и двух частично признанных гособразований, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Как сообщал УНН, возможный бойкот чемпионата мира по футболу, который завтра стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Призывать к бойкоту ЧМ-2018 может и Европарламент.