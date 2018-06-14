Мюллер обнародовал отчет о лоббировании Манафортом для Януковича в США

КИЕВ. 14 июня. УНН. Специальный прокурор США Роберт Мюллер подал документы, чтобы укрепить свое утверждение о том, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осуществлял лоббистскую кампанию в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича в США без регистрации в качестве иностранного агента. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Прокуроры из команды Мюллера обнародовали две записки, написанные Манафортом, которые, как они говорят, подтверждают, что он направил усилия, чтобы повлиять на законодателей США и СМИ в пользу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, пишет издание.

Эти заявления еще больше ставят под вопрос утверждение Манафорта о том, что его лоббирование интересов Януковича ограничивалось Европой. Вероятно, они сыграют центральную роль в судебном процессе Манафорта в Вашингтоне, который начнется в сентябре, по обвинению в том, что он не зарегистрировал свое внешнее лоббирование в министерстве юстиции США и что он отмыл часть денег, которые ему поступали, пишет издание.

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Указано, что Манафорт как международный политический консультант "организовывал" бывших европейских политиков, известных как "группа Габсбургов", чтобы попытаться предотвратить возможные санкции против Украины за лишение свободы соперницы Януковича Юлии Тимошенко. Мюллер утверждает, что они занимались лоббированием в США с сентября 2012 года по 2014 год.

"Слова Манафорта говорят о ложности его заявлений о том, что группа Габсбургов была "ориентирована на Европу", - утверждают прокуроры из команды Мюллера.

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Они процитировали проект записки от 22 апреля 2013 года, в которой Манафорт расписал Януковичу подробные сведения о том, как он организовал встречи с членами конгресса в Вашингтоне.

"Наше взаимодействие со старшими должностными лицами государственного департамента приносит свои плоды", - писал Манафорт Януковичу. "Мы задействовали десятки служб конгресса, включая руководство и всех членов комитета по иностранным делам сената и комитета по иностранным делам палаты представителей", - говорится в записке.

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Записка Манафорта Януковичу показала, что он стремился "активно привлекать" правительство США и конгресс "с использованием стратегии, которую я построил". Ключевым элементом этой стратегии было отстаивание судебного процесса и семилетнего тюремного заключения в 2011 году для Тимошенко, пишет издание.

В записке Манафорт сообщил, что его кампания "Engage Ukraine" укрепит среди политиков США позитивные аспекты отношений между двумя странами.

30 октября 2017 года министерство юстиции США обнародовало выдвинутые политтехнологу Полу Манафорту и его парнеру Ричарду Гейтсу обвинения в 12 случаях правонарушений. В обвинительном акте говорилось, что Манафорт и Гейтс в период по крайней мере с 2006-го до 2015 года заработали в результате их работы в Украине десятки миллионов долларов и с целью скрыть эти суммы в течение 2006-2016 годов отмывали эти средства через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах. Оба это отрицают.