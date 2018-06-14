Яблоки, груши и айва: Швеция увеличила импорт украинских фруктов

КИЕВ. 14 июня. УНН. В первом квартале среди экспортируемых в Швецию товаров больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.

“Экспорт товаров в Швецию за I квартал этого года составил 113,6 млн долларов. Больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы, масла подсолнечного, мебели и их частей, металлоконструкции”, - сообщили в МЭРТ.

Напомним, за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 145 млн долларов или на 8,3%. А внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за этот период увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, в I квартале текущего года Украина нарастила экспорт товаров в Чехию на 53,2 млн долларов.