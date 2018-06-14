Свидетель: фамилия Ефремова не фигурировала в оперативной информации контрразведки СБУ в 2014 году

КИЕВ. 14 июня. УНН. Если бы в 2014 году во время подготовки сепаратистами так называемых "референдумов" на Донбассе в оперативной информации появилось фамилия экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, то он бы, без проволочек, был взят в "оперативную разработку" СБУ. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля по делу о госизмене Ефремова в Старобельском районном суде Луганской области заявил бывший сотрудник контрразведки УСБУ в Луганской области Александр Петрулевич, передает УНН.

"Если бы Александр Ефремов попытался организуваты референдум - уже ушло бы в центр шифрования. В том числе - на имя Турчинова, Махницкого и инициировались меры по снятию неприкосновенности ... Фамилия Ефремова тогда в оперативных разработках не звучала. Если бы фамилия "Ефремов" к нам попала, оно бы было плотно взято в разработку - для СБУ различия нет: народный депутат или министр ...", - сказал Петрулевич.

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Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.