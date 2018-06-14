В Черкасской области прокурора и адвоката разоблачили во взяточничестве

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили на взятке прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от жителя областного центра восемь тысяч долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал изменить квалификацию правонарушения относительно незаконного хранения и сбыта наркотиков из тяжкого преступления на менее тяжкое. В качестве посредника для получения денег прокурор привлек адвоката подозреваемого.

Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников на одной из городских улиц после получения четырех с половиной тысяч американских долларов - последней части взятки. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение предыдущих "траншей" неправомерной выгоды.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, направлено в суд обвинительный акт договорам о признании виновности в уголовном производстве по подозрению в получении взятки 5000 долларов заместителя прокурора Винницкой области.