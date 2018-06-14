Завтра аэропорт "Запорожье" возобновит работу

КИЕВ. 14 июня. УНН. Завтра после ремонта взлетной полосы восстанавливается работа Международного аэропорта "Запорожье". Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горисполкома, передает УНН.

"Завершен очередной этап ремонта основной взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Запорожье". Все запланированные работы выполнены в установленные сроки. Завтра запорожский аэропорт возобновит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с 26 мая было отремонтировано бетонное покрытие на площади 7070 кв м.



Как сообщал УНН, международный аэропорт "Борисполь" в этом году оказался в десятке худших по результатам шестого ежегодного исследования компании AirHelp.