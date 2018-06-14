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Четверг, 14 июня 2018, 16:39 • Евгений Демьянов • 10005
Завтра аэропорт "Запорожье" возобновит работу
КИЕВ. 14 июня. УНН. Завтра после ремонта взлетной полосы восстанавливается работа Международного аэропорта "Запорожье". Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горисполкома, передает УНН.
"Завершен очередной этап ремонта основной взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Запорожье". Все запланированные работы выполнены в установленные сроки. Завтра запорожский аэропорт возобновит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 26 мая было отремонтировано бетонное покрытие на площади 7070 кв м.
Как сообщал УНН, международный аэропорт "Борисполь" в этом году оказался в десятке худших по результатам шестого ежегодного исследования компании AirHelp.
Источник: УНН