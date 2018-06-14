Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 19:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
10005
Версия для печати

Завтра аэропорт "Запорожье" возобновит работу

Завтра аэропорт "Запорожье" возобновит работу

КИЕВ. 14 июня. УНН. Завтра после ремонта взлетной полосы восстанавливается работа Международного аэропорта "Запорожье". Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горисполкома, передает УНН.

"Завершен очередной этап ремонта основной взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Запорожье". Все запланированные работы выполнены в установленные сроки. Завтра запорожский аэропорт возобновит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 26 мая было отремонтировано бетонное покрытие на площади 7070 кв м.

Как сообщал УНН, международный аэропорт "Борисполь" в этом году оказался в десятке худших по результатам шестого ежегодного исследования компании AirHelp.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, аэропорт, ремонт, работа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.