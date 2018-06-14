Рабинович: всем журналистам, кому не дают говорить правду, предлагаем бесплатную юридическую помощь

КИЕВ. 14 июня. УНН. Партия “За життя” готова оказывать бесплатную юридическую помощь украинским журналистам, чтобы не допустить попыток задушить “четвертую власть”. Об этом заявил народный депутат, лидер названной политической силы Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

“Только что записал видеообращение в защиту журналистов — автора издания "Волынь-24" Сергея Шаповала и оператора "12-го телеканала" Романа Харченко, на которых было совершено нападение во время проведения журналистского расследования в Тернопольской области о неправовых действиях чиновников и незаконной деятельности связанных с ними коррупционеров”, — сообщил парламентарий.

По его словам, в Украине все чаще случаются подобные инциденты, когда власть открыто давит на сотрудников СМИ.

“Увы, факты нарушений в сфере свободы слова, попытки задушить "четвертую власть", и без того загнанную властью в экономический тупик, — это уже повседневность. Подаю депутатский запрос в ГПУ, МВД — требую немедленных мер по наказанию тех, кто не дает журналистам осуществлять их работу по вскрытию язв коррупции в нашем обществе. Добьюсь ответа и действий правоохранителей”, — пообещал лидер партии “За життя”.

Также политик предложил всем журналистам страны обращаться через сайт партии за юридической помощью.

“Прошу всех журналистов Украины — кто страдает от неправовых действий, кому не дают говорить правду, кого душат или зажимают рот, особенно в регионах Украины, — обращайтесь либо на сайт нашей партии, либо пишите мне непосредственно на страничку в Facebook. „За життя“ готова оказать вам бесплатную юридическую помощь. Не дадим власти вороватых менеджеров задушить ростки свободы слова!” — подчеркнул Вадим Рабинович.