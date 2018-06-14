ЕСПЧ назначил заседание по жалобам Украины против России
КИЕВ. 14 июня. УНН. Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по жалобам Украины против Российской Федерации. Об этом сегодня рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН.
"В понедельник мы увидели, что на сайте суда есть информация о том, что будет слушание, но при этом не указана дата", - сказал Лещина.
Он уточнил, что речь идет о 4 больших делах, которые были переданы из ЕСПЧ в Большую палату ЕСПЧ.
Как сообщал УНН, Палата Европейского суда по правам человека, занимающегося рассмотрением четырех межгосударственных заявлений Украины против России, решила передать их Большой палате.
В Минюсте заявляли, что надеются на оживление рассмотрения четырех дел "Украина против России" после их передачи из-за "серьезности" в Большую Палату Европейского суда по правам человека.