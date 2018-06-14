В Москве задержали британского активиста за незаконный протест в первый день ЧМ-2018

КИЕВ. 14 июня. УНН. Российская полиция задержала в Москве известного британского активиста, выступающего за права ЛГБТ, Питера Тетчело за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Татчелл, который в течение многих лет проводил аналогичные акции протеста во всем мире, пытался провести одиночный протест у Красной площади, чтобы привлечь внимание к тому, что, по его мнению, является ужасными нарушениями прав человека в отношении геев в Чечне.

По информации агентства, российский милиционер сообщил Татчелло, что это противозаконно проводить такие акции протеста во время турнира в соответствии с российским законодательством. Он должен прекратить или будет задержан.

После длительной беседы Татчелло отвели к ожидающей полицейской машине.

Как сообщал УНН, депутаты Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что они шокированы и возмущены выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018.