Бизнес получил рассрочки НДС при ввозе оборудования на более 3 млн евро

КИЕВ. 14 июня. УНН. ГФС предоставила рассрочки НДС при ввозе оборудования на общую сумму более 2,5 млн евро и 757,4 тыс. долларов (647,9 евро), передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.

“На сегодня ГФС принято 26 решений о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму более 2,5 млн евро и 757,4 тыс. долларов”, — говорится в сообщении.

Наибольшую сумму рассрочки предоставлено Хмельницкой таможней ГФС — 1,2 млн евро и Киевской таможней ГФС — 415,9 тыс. долларов.

Рассрочка предоставлена ​​при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, строительной отрасли, пищевой промышленности, медицинского оборудования.

Отмечается, что отсрочка по уплате НДС предоставляется в срок не более 24 календарных месяцев без начисления процентов, пени и штрафов.

Рассрочка не предоставляется, если оборудование имеет происхождение из страны, признанной Украиной государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине, ввозится с территории такой страны и/или временно оккупированной территории Украины.

Напомним, в январе-апреле с начала года в бюджет поступило 66,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.