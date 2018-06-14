В ЕС назвали прокремлевские дезинформационные приемы относительно Украины перед ЧМ-2018

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейские аналитики отметили, что с приближением чемпионата мира по футболу в России заметили широкое использование "повествования о провокациях" в отношении конфликта в Украине из прокремлевских источников. Об этом говорится в материале оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force в рамках кампании "ЕС против дезинформации", передает УНН.

"С приближением чемпионата мира в России мы заметили широкое использование "повествования о провокациях" в отношении конфликта в Украине из прокремлевских источников. Как мы ранее отмечали в нескольких случаях, прокремлевская дезинформация использует слово "провокация", чтобы утверждать, что что-то было "закулисной операцией", как утверждается в случае со Скрипалем или химическими атаками в Сирии", - отмечают авторы статьи.

При этом аналитики отмечают, что такой прием "можно также использовать, чтобы утверждать, что что-то произойдет, как это было в случае атаки в Думе, когда прокремлевские СМИ приучили свою аудиторию к мысли о том, что в Сирии должна произойти химическая атака (и это было еще до атаки в Думе), а также подчеркивая, что кремлевские союзники не будут виновниками".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол ЕС предупредил об усилении в Украине кампании по дезинформации перед выборами

"В пресс-службе самопровозглашенной "ДНР", пресловутого прокремлевского дезинформационного источника, утверждалось, что украинские силы безопасности готовят провокацию на Донбассе против приглашенной делегации ЕС. Учитывая тесное партнерство между ЕС и Украиной, конечно, маловероятно, что что-то подобное произойдет", - отметили эксперты.

Кроме того, в материале указывается, что "несколько российских телешоу подняли вопрос о предстоящей "провокации" со стороны Украины на Донбассе во время чемпионата мира по футболу в России".

"Согласно российским государственным новостным изданиям и официальным представителям Кремля, такая провокация имела бы "серьезные последствия" для украинской государственности", - подчеркнули в рабочей группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЧМ-2018 в России: рассказали, кто будет бойкотировать мундиаль

"Когда начнется чемпионат мира, необходимо не только осознать общую ситуацию, касающуюся свободы прессы и прав человека в России, но и осознать возможную эксплуатацию мероприятия в целях дезинформации", - предупредили аналитики.

Кампания "ЕС против дезинформации" организована оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям.