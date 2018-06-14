Эк-нападающий сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Франции

КИЕВ. 14 июня. УНН. Киевлянин Филипп Будковский, который выступал за бельгийский "Кортрейк", перешел в французский ФК "Сошо", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Воспитанник донецкого "Шахтера" подписал с "Сошо" арендное соглашение и проведет в стане команды французской Лиги 2 сезон 2018/19 годов.

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Права на игрока, который провел в форме национальной сборной Украины шесть поединков, принадлежат "горнякам". Прошлый сезон 26-летний футболист также провел в аренде за ФК "Кортрейк" и российский "Анжи". За бельгийский клуб сыграл 12 матчей, в которых не забивал голов. В российской премьер-лиге сумел забить 1 гол в 9 матчах.

Добавим, что в прошлом сезоне "Сошо" выступал во второй по силе лиге Франции, где занял 10 место из 20-ти участников.