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Трое пьяных россиян подрались на борту самолета

Трое пьяных россиян подрались на борту самолета

КИЕВ. 14 июня. УНН. Трое граждан России в четверг устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Из международного ереванского аэропорта Звартноц в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров - граждане России - в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", - говорится в сообщении.

Как уточнили агенству в пресс-службе полиции, граждане России были доставлены в линейный отдел полиции аэропорта Звартноц. Впоследствии выяснилось, что один из инициаторов драки получил легкие телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.

Как сообщал УНН, вчера после распития алкогольных напитков возле станции метро "Берестейская" в Киеве товарищи решили выяснить отношения, а в результате один достал из кармана нож и ударил им оппонента. Начато уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, Москва, драка, Ереван
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