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"Укрспирт" начал всеукраинскую забастовку

"Укрспирт" начал всеукраинскую забастовку

КИЕВ. 14 июня. УНН. Профсоюз ГП "Укрспирт" начал акции протеста по всей стране. Об этом сообщил председатель Объединенной профсоюзной организации работников АПК в ГП "Укрспирт" Виталий Сосницкий на странице ГП "Укрспирт" в Facebook, передает УНН.

"Мы рассчитываем на поддержку профсоюзных комитетов агропромышленного комплекса.

Акции протеста и перекрытия автомагистралей происходят в Киевский, Львовский, Ивано-Франковский, Черниговский, Харьковский, Волынский, Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Ровенской, Винницкой областях", - рассказал он.

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Профсоюз требует, чтобы ГФС и государственная исполнительная служба сняли арест со счетов предприятия.

"Надеемся, что правительство услышит наши требования, ГФС и государственная исполнительная служба снимут арест со счетов предприятия. Мы не можем оставить без работы и зарплаты 5000 работников, а государство не имеет права терять стратегическую отрасль. Бюджет не досчитается 10 млрд гривен акциза, в условиях войны это выгодно только стране агрессору", - добавил Сосницкий.

Если требования трудовых коллективов не будут услышаны - работники обещают блокировать правительственный квартал на следующей неделе.

Напомним, из-за ареста счетов ГП "Укрспирт" эксперты прогнозируют повышение цен на водочные изделия.

Также напомним, в МЭРТ собираются повысить минимальную цену на алкоголь.

Обосновывается эта инициатива тем, что произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару и комплектующие.

Источник: УНН
Теги: Украина, забастовки, Укрспирт
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