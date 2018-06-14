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Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018
19:50
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Четверг, 14 июня 2018, 17:34
•
Дмитрий Кропивницький
•
6180
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В Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие
Источник:
УНН
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