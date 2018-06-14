Стало известно, какие продукты в мае подорожали больше всего

КИЕВ. 14 июня. УНН. В мае больше всего подорожали капуста, вареные колбасы, морковь, пшено, мороженая рыба и яблоки. Об этом в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

“За май рост цен наблюдался на 50% наименований продуктов, подлежащих государственному мониторингу, тогда как за апрель подорожало более 80%. В мае 2018 года ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего выглядит следующим образом: капуста — на 3,2 грн на одном килограмме, вареные колбасы — на 1 грн, морковь — на 80 коп., пшено, мороженая рыба и яблоки — на 60 коп. по каждой позиции. В процентах бесспорным лидером является капуста, которая добавила 34%, морковь — 6%, пшонка и яблоки — по 3%, вареные колбасы — 1%”, - написал Дорошенко.

Пятерка продуктов питания, которые больше всего подешевели за май выглядит так: яйца — 2,5 грн на одном десятке, сало — 1,7 грн за килограмм, филе курицы — 1,6 грн, гречка — 1,4 грн, мягкие сыры — 1,2 грн. В процентах лидером остались яйца — 9%, гречневая крупа — 8%, картофель и лук по — 4%, сало — 3%.

По другим продуктам ценовая картина выглядит так: прибавила в цене на 30 коп. на килограмме сметана, на 20 коп. — крупа манная, на 10 коп. — хлеб пшеничный из муки высшего и первого сортов, хлеб ржаной, макароны, мука пшеничная, крупы ячневая и молоко. А снизились в цене: на 60 коп. на килограмме — свинина, на 40 коп. — тушки куриные на 30 коп. — лук, картофель и сахар, на 20 коп. — рис, говядина, масло подсолнечное, на 10 коп. — батон, сливочное масло и свекла.

Напомним, Украина вошла в десятку стран мира, жители которых тратят на продукты больше всего денег.