В России избили фанатов из Франции

КИЕВ. 14 июня. УНН. В российском Санкт-Петербурге напали на пару представителей ЛГБТ из Франции, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Metro.

Инцидент произошел, когда пара из Франции пыталась поймать такси. Сообщается, что на французов напали двое мужчин и избили их на почве гомофобии. Один из пострадавших получил травмы головы и челюсти, у него подозревают также сотрясение головного мозга.



Позже подозреваемых задержали. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.



Как сообщал УНН, российская полиция задержала в Москве известного британского активиста, выступающего за права ЛГБТ, Питера Тетчело за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу.