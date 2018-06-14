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Верховный Суд окончательно вернул Киеву здание военного комиссариата на Подоле

Верховный Суд окончательно вернул Киеву здание военного комиссариата на Подоле

КИЕВ. 14 июня. УНН. Верховный Суд принял решение о возвращении общине Киева двух зданий, которые являются памятниками архитектуры национального значения на ул.Петра Сагайдачного, 20/2 в Подольском районе столицы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что эти здания площадью 2,5 тыс. кв.м построены в XIX веке. В течение 60 лет они использовались для размещения военного комиссариата, который проводил организацию и обеспечивал очередные призывы на срочную военную службу граждан и мобилизации транспортных ресурсов на территории Подольского района.

В 2008 году решением Киевсовета и заключенной на его основании незаконной сделки памятник передали в собственность МПП "Аквадон" - предприятию, зарегистрированному в то время в Донецке.

Установлено, что отчуждение имущества состоялось без согласования Министерства культуры Украины, вне приватизационной процедуры и без проведения реконструкции объекта. В связи с этим прокуратура Киева обратилась в суд с иском о возврате объекта недвижимости в собственность территориальной общины столицы.

Дело рассматривалось судами неоднократно. Суды первой и второй инстанций отказывали в удовлетворении иска через сроки исковой давности.

Указанные судебные решения прокуратура Киева опротестовала в Верховный Суд, который 13.06.2018 удовлетворил кассационную жалобу прокурора и постановил вернуть памятник архитектуры в собственность территориальной общины столицы.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНН, Верховный Суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которому в государственную собственность возвращено здание Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, Верховный суд
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