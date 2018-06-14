Госрезерв в этом году пополнит запасы почти 1 млрд грн

КИЕВ. 14 июня. УНН. Государственное агентство резерва Украины в этом году пополнит запасы почти 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Госрезерва Вадим Мосийчук, передает УНН.

"Готовясь в который раз пополнять и освежать запасы резервов, проанализировали общий объем средств, направленных на закупку матценностей за 2014-2018 годы. Интересная картина получается! Текущий год должен стать рекордным для Госрезерва в части пополнения запасов. И это без финансирования из общего фонда госбюджета! Только собственные ресурсы", - написал Мосийчук.



Стоит отметить, что согласно размещенной Мосийчук инфографики, в этом году в Госрезерв планируется заложить продуктовых и не продуктовых запасов на 980 млн грн., что почти в половину больше, чем в прошлом году.



Как сообщает УНН, Нацагентство по предупреждению коррупции внесло предписания председателю Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппу Ильенко и председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку.