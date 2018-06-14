В Госстатистики сообщили, сколько жилья введено в эксплуатацию с начала года

КИЕВ. 14 июня. УНН. В течение января - марта текущего года в Украине принято в эксплуатацию 5564 жилых здания. Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины, пишет УНН.

Согласно статистическим данным, в Украине за этот период было принято в эксплуатацию 18 54172 квадратных метров жилья, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В расчете на тысячу человек это составляет 43,8 квадратных метра.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 000 квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых.