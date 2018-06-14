Взрыв авто в Киеве: четверо детей госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии

КИЕВ, 14 июня. УНН. В результате взрыва неизвестного предмета в автомобиле в Святошинском районе Киева пострадали четверо детей, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нациоанльнои полиции Украины, передает УНН.

По информации полиции, сегодня, 14 июня, в 16.42 в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на ул. Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева.

Полицейские по прибытию на место выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

Предварительно установлено, что четверо детей от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

"Все четверо детей госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - отметил Аброськин.

Он добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к нему лиц.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.