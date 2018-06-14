Украина обогнала Германию по стоимости подсолнечного масла

КИЕВ. 14 июня. УНН. Стоимость некоторых продуктов питания в Украине на порядок дороже, чем в Германии. К примеру, украинцы переплачивают почти 5 грн на литре подсолнечного масла. Об этом свидетельствуют анализ цен в супермаркетах Киева и Мюнхена, передает УНН.

К примеру, 1 литр подсолнечного масла в Мюнхене стоит 1,1 евро, что эквивалентно 32 грн.

В то же время украинцу 1 литр подсолнечного масла “Чумак” обходится почти в 37 грн.

Также, Украина обогнала Германию в стоимости молока: за 1 литр молока украинец заплатит в среднем 24 грн, немец — 60 центов (порядка 19 грн).

Наряду с этим в Украине есть продукты, которые стоят существенно дешевле, чем в Германии. К примеру — яйца. За десяток яиц украинец заплатит около 27 грн, немец — свыше 2 евро (61 грн).

Также, в разы дешевле украинцу обойдется курица. К примеру, 1 кг куриного филе в Мюнхене стоит около 10,5 евро, что эквивалентно 370 грн, или почти 4 кг аналогичного мяса украинского производства.

Напомним, Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей обратилась к Антимонопольному комитету Украины относительно возможного картельного сговора на рынке подсолнечного масла. По словам экспертов, в мире цена на подсолнечное масло падает, а в Украине — растет.

Ранее УНН сообщал, что крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине “Кернел” принадлежит Андрею Веревскому и Виталию Хомутыннику — народному депутату от партии “Відродження”, члену налогового комитета ВР. На сегодня “Кернел” фигурирует в ряде уголовных дел, в частности по фактам махинаций с НДС и уклонения от уплаты налогов.

Однако, при этом компания остается лидером в сфере АПК по объему бюджетного возмещения экспортного НДС. В прошлом году “Кернел” получил из бюджета около 8 млрд грн, в этом — уже более 2,5 млрд грн.