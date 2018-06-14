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В Украине начал работу Совет по интеллектуальной собственности

В Украине начал работу Совет по интеллектуальной собственности

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня состоялось первое заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности, созданной для усиления защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, противодействия "патентном троллинга", борьбы с интернет пиратством, легализации программного обеспечения в органах государственной власти, организации функционирования Центров поддержки технологий и инноваций и взаимодействия с высшим специализированным судом по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Основными задачами Совета являются координация взаимодействия органов исполнительной власти, бизнеса и общественного сектора в сфере интеллектуальной собственности; определение путей и механизмов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности; разработка законодательных изменений в сфере интеллектуальной собственности, в частности по развитию этой сферы, обеспечение интеграции Украины в международное и европейское интеллектуальное пространство с учетом национальных интересов Украины, развития и реформирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и тому подобное.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подписал Закон "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", принятый Верховной Радой 22 мая 2018.

Источник: УНН
Теги: совет, работа, интеллектуальная собственность
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