Путин открыл Чемпионат мира по футболу

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин объявил об открытии чемпионата мира по футболу - 2018, передает УНН.

Президент РФ выступил на церемонии открытия турнира в "Лужниках".

Как сообщал УНН, стартует розыгрыш финальной части 21-го в истории чемпионата мира по футболу, который пройдет на полях России.

Тридцать две национальные сборные сойдутся в противостоянии за главный трофей мирового футбола на уровне сборных. Команды были разделены на восемь групп и по два лучших коллектива получат путевки в плей-офф.

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В стартовой игре, которая началась в 18:00, россияне сойдутся с Саудовской Аравией в рамках противостояния квартета А. Исходя из последних результатов товарищеских матчей, обе команды сейчас находятся не в лучшей форме. После победы над Республикой Корея в октябре Россия не выиграла ни одного из следующих семи товарищеских матчей - поражения от Австрии 0:1, Франции 1:3, Бразилии - 0:3, Аргентины - 0:1, а Саудовская Аравия проиграла три товарищеские встречи подряд (Германии, Перу и Италии).

Отметим, что во втором противостоянии квартета Египет завтра померится силами с Уругваем.

Добавим, что матчи предварительной стадии пройдут 14-28 июня. Встречи 1/8 финала запланированы на 30 июня - 3 июля, четвертьфиналы - 6-7 июля, полуфиналы - 10 и 11 июля, матч за третье место - 14 июля, финал - 15 июля.

Как сообщал УНН, бойкот чемпионата мира по футболу, который стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.