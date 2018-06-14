Трамп заявил на саммите G7, что Крым российский - СМИ

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски. Об этом сообщает УНН со ссылкой BuzzFeed News, которое использовало два своих источника в дипломатических кругах для написания материала.

Отмечается также, что президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.



Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, они сигнализируют о радикальном изменении сегодняшней внешней политики США.



Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Россия должна принять участие в заседании "Группы семи", накануне своего визита в Канаду для участия в части трехдневной конференции.



Однако, как стало известно позже, представители Евросоюза на встрече стран G7 в Квебеке считают, что условия, необходимые для возвращения России к переговорам в таком формате, еще не достигнуты. Об этом заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях встречи в канадском городке Ла Мальбе.