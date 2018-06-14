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Полицейский со стрельбой остановил авто на блокпосту на Донбассе

Полицейский со стрельбой остановил авто на блокпосту на Донбассе

КИЕВ. 14 июня. УНН. Полицейский из состава Объединенных сил вынужден был стрелять по автомобилю на блокпосту, который двигался в зону проведения операции из Харькова, и отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.

По информации пресс-центра, работники полиции из состава Объединенных сил, согласно инструкции предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на блок-посту и предоставить документы на авто для проверки.

"Вместе с тем, нарушитель, которым оказался житель г. Харьков, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста. Но, решительными действиями с применением штатного вооружения работники полиции из состава Объединенных сил пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции", - отметили в штабе.

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Отмечается, что полицейский выстрелил вверх для предупреждения, а затем двумя двумя прицельными выстрелами попал в колесо автомобиля.

И уже через мгновение, отметили в пресс-центре, водителя и пассажиров передали в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и оказывается квалифицированная правовая оценка их действий.

Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым С.И. принято решение о награждении работника Национальной полиции, который умелыми действиями правильно выполнил задание по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, полиция, ООС
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