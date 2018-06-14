Полицейский со стрельбой остановил авто на блокпосту на Донбассе

КИЕВ. 14 июня. УНН. Полицейский из состава Объединенных сил вынужден был стрелять по автомобилю на блокпосту, который двигался в зону проведения операции из Харькова, и отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.

По информации пресс-центра, работники полиции из состава Объединенных сил, согласно инструкции предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на блок-посту и предоставить документы на авто для проверки.

"Вместе с тем, нарушитель, которым оказался житель г. Харьков, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста. Но, решительными действиями с применением штатного вооружения работники полиции из состава Объединенных сил пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции", - отметили в штабе.

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Отмечается, что полицейский выстрелил вверх для предупреждения, а затем двумя двумя прицельными выстрелами попал в колесо автомобиля.

И уже через мгновение, отметили в пресс-центре, водителя и пассажиров передали в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и оказывается квалифицированная правовая оценка их действий.

Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым С.И. принято решение о награждении работника Национальной полиции, который умелыми действиями правильно выполнил задание по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение.