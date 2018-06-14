Перед открытием ЧМ-2018 в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова
КИЕВ. 14 июня. УНН. Перед открытием Чемпионата мира по футболу у Лужников в Москве вывесили плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом написал в Twitter российский оппозиционер Михаил Ходорковский, передает УНН.
"В день открытия Чемпионата мира по футболу возле Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова", - отметил он.
Ходорковский добавил, что акцию провело московское отделение "Открытой России".
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Напомним, 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова.
В день открытия Чемпионата мира по футболу около Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение "Открытой России". Фото: телеграмм канал @openmoskva pic.twitter.com/6jZQRu5oA5- Ходорковский Михаил (@ mich261213) 14 июня 2018 г.