Перед открытием ЧМ-2018 в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова

КИЕВ. 14 июня. УНН. Перед открытием Чемпионата мира по футболу у Лужников в Москве вывесили плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом написал в Twitter российский оппозиционер Михаил Ходорковский, передает УНН.

"В день открытия Чемпионата мира по футболу возле Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова", - отметил он.

Ходорковский добавил, что акцию провело московское отделение "Открытой России".

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Напомним, 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова.