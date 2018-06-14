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Президент Чехии публично сжег красные трусы

Президент Чехии публично сжег красные трусы

фотогалерея

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Чехии Милош Земан на организованном в Пражском Граде брифинге сжег красные трусы, которые известна своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства в 2015 году, заменив президентский штандарт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Idnes.

По словам Земана, администрация главы государства приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону.

В ходе мероприятия Земан сказал, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

Отметим, 6 июня, президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром.

Как сообщал УНН, 31 мая президент Чехии пообещал Бабишу премьерство.

Напомним, в четверг, 8 марта, в Праге состоялась церемония вступления Милоша Земана на пост президента Чехии на второй пятилетний срок.

5 декабря прошлого года президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.

Источник: УНН
Теги: Чехия, пожары, Президент
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