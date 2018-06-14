"Динамовцы" попали в список самых талантливых молодых футболистов Европы

КИЕВ. 14 июня. УНН. Двое футболистов киевского "Динамо" оказались в числе наиболее талантливых молодых игроков Европы по версии сайта УЕФА, передает УНН.

В список топ-50 футбольных талантов, которые могут удивить в сезоне 2018/19 годов, отнесли полузащитников киевского коллектива 21-летнего Владимира Шепелева и 20-летнего Виктора Цыганкова.

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"Центральный полузащитник в феврале 2017 года впервые вышел в составе "Динамо". До конца сезона 2017/18 у него в активе было уже 36 матчей за "основу". Успел дважды сыграть за сборную Украины", - так сайт УЕФА охарактеризовал Шепелева.

Отметим, что в данный список попал также бывший 20-летний нигерийский нападающий Эммануэль Бонавентуре, который сейчас защищает цвета бельгийского "Брюгге".

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Стоит отметить, что среди других игроков присутствует сын Патрика Клюйверта - Юстин Клюйверт (18 лет, "Аякс").