Новости: Общество
Четверг, 14 июня 2018, 20:52 • Александр Сивачук • 5895
Один ребенок в коме после взрыва авто в Киеве - МОЗ
КИЕВ. 14 июня. УНН. В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева один ребенок в коме, состояние остальных трех детей стабильное. Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.
"Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написала Супрун.
Напомним, в результате взрыва неизвестного предмета в автомобиле в Святошинском районе Киева.
Источник: УНН