Один ребенок в коме после взрыва авто в Киеве - МОЗ

КИЕВ. 14 июня. УНН. В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева один ребенок в коме, состояние остальных трех детей стабильное. Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написала Супрун.

Напомним, в результате взрыва неизвестного предмета в автомобиле в Святошинском районе Киева.