Экс-нападающий сборной Украины возглавил "Верес"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Бывший форвард симферопольской “Таврии”, “Днепра” и сборной Украины Владимир Гоменюк стал главным тренером НК “Верес”, информирует УНН со ссылкой на Twitter команды.

Детали соглашения с 32-летним специалистом пока неизвестны.

Примечательно, что для Гоменюка это будет первая самостоятельная работа.

Стоит отметить, что спортивным директором клуба назначен Ровенского специалиста Ореста Баля.

Напомним, что предыдущий наставником коллектива был Юрий Свиркова.

Как сообщал УНН, “Верес” после премьерного сезона в элите футбола будет выступать во Второй лиге, а его в УПЛ изменит ФК “Львов”.