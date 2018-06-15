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Теннисист Федерер одержал первую победу после трехмесячного перерыва

Теннисист Федерер одержал первую победу после трехмесячного перерыва

КИЕВ. 15 июня. УНН. Второй номер мужского мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер вернулся на корты поединком второго круга АТР в Штутгарте, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Опытный спортсмен разобрался с 54-й ракеткой мира немцем Мишей Зверевым — 3:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1:00 35 минут. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Зверева 7 подач навылет, 2 двойные и 2 брейка.

“Три месяца без тенниса — это долгое время, это больше, чем промежуток между сезонами. Я очень счастлив вернуться в тур. Было трудно, я упустил некоторые шансы. Потом я нашел свой ритм”, — сказал топ-теннисист планеты.

Заметим, что в следующем раунде швейцарца ожидает баталия с победителем пары Пелья/Гуннесваран.

Отметим, что за два с половиной месяца паузы Федерер упал на второе место в мировом рейтинге, пропустив вперед испанца Рафаэля Надаля. Но 36-летний теннисист вернется на первое место, если он достигнет финала в Германии.

Напомним, что швейцарец пропустил уже третий подряд “Ролан Гаррос”.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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