Теннисист Федерер одержал первую победу после трехмесячного перерыва

КИЕВ. 15 июня. УНН. Второй номер мужского мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер вернулся на корты поединком второго круга АТР в Штутгарте, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Опытный спортсмен разобрался с 54-й ракеткой мира немцем Мишей Зверевым — 3:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1:00 35 минут. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Зверева 7 подач навылет, 2 двойные и 2 брейка.

“Три месяца без тенниса — это долгое время, это больше, чем промежуток между сезонами. Я очень счастлив вернуться в тур. Было трудно, я упустил некоторые шансы. Потом я нашел свой ритм”, — сказал топ-теннисист планеты.

Заметим, что в следующем раунде швейцарца ожидает баталия с победителем пары Пелья/Гуннесваран.

Отметим, что за два с половиной месяца паузы Федерер упал на второе место в мировом рейтинге, пропустив вперед испанца Рафаэля Надаля. Но 36-летний теннисист вернется на первое место, если он достигнет финала в Германии.

Напомним, что швейцарец пропустил уже третий подряд “Ролан Гаррос”.