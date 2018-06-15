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В США умер барабанщик Элвиса Пресли

В США умер барабанщик Элвиса Пресли

КИЕВ. 15 июня. УНН. Американский музыкант, барабанщик, выступал с певцом Элвисом Пресли, Доминик Джозеф Фонтана (известный под псевдонимом DJ Fontana), скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его жену, передает УНН.

Жена Карен Фонтана рассказала, что ее муж умер во сне вечером 13 июня в своем доме в городе Нэшвилл. Она добавила, что у барабанщика были осложнения после перелома бедра в 2016 году.

“Его любили во всем мире. Он заботился о каждом человеке, как о своем друге”, — сказала жена барабанщика.

Фонтана присоединился к группе Элвиса Пресли в октябре 1954 года и участвовал в создании таких рок-н-ролльных композиций, как Blue Suede Shoes и Jailhouse Rock. Он также принимал участие в знаменитом концерте ’68 Comeback Special, снялся в таких видеоклипах с Элвисом Пресли, как Loving You, GI Blues, King Creole и Jailhouse Rock. В 1983 году Фонтана издал книгу воспоминаний о годах работы с Пресли — они работали вместе почти 14 лет. В 2009 году Фонтана включили в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, гитарист британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируен (1950-2018) умер в возрасте 68 лет.

Источник: УНН
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