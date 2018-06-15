Матчем Россия - Саудовская Аравия стартовал ЧМ-2018

КИЕВ. 15 июня. УНН. В стартовом поединке футбольного чемпионата мира-2018 в “Лужниках” сборная России забила пять безответных мячей в ворота Саудовской Аравии, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Автором первого гола на ЧМ-2018 стал полузащитник Юрий Газинський, а в концовке первого тайма Черышев, заменивший травмированного Алана Дзагоева, удвоил преимущество россиян.

Во втором тайме Артем Дзюба забил третий гол российской сборной — меньше чем через минуту после выхода на замену, а уже в компенсированное арбитром время все тот же Черышев забил четвертый мяч. Точку в матче на последних секундах встречи поставил Александр Головин ударом со штрафного — 5:0.

Отметим, что во втором туре квартета А ара вийци попытаются завоевать первые очки в противостоянии с Уругваем, а россияне бороться с Египтом.

Добавлю также, что сегодня пройдет другой поединок первого тура в группе А между Уругваем и Египтом.