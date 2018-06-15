Украинцы завоевали награды международного бильярдного турнира

КИЕВ. 15 июня. УНН. В городе Батуми (Грузия) при участии Украинской состоялся международный турнир по бильярдному спорту “Ajara Open 2018” (свободная пирамида), сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украину на соревнованиях представлял Дмитрий Белозеров и Павел Родионов, которые дошли до полуфиналов. Также в полуфиналы вышли Иосиф Абрамов и Ираклий Сирбиладзе. Здесь Иосиф Абрамов со счетом 6:1 обыграл представителя Грузии а Ираклия Сирбиладзе. А в украинском матче с результатом 6:3 победил Дмитрий Белозеров. Таким образом Родионов стал бронзовым призером соревнований, а Белозеров боролся за “золото”.

В финальном матче нашего представителя с Абрамович украинец уступил со счетом 7: 3 в пользу своего визави.

Напомним, что именно Абрамов и Белозеров уже встречались в финале чемпионата мира по динамичной пирамиде. Тогда победу со счетом 7:5 одержал украинец.