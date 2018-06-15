The National Interest назвал российские подводные лодки опасными в мире

КИЕВ. 15 июня. УНН. Американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest составило список из пяти подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире, передает УНН.

Среди пяти подводных лодок, вошедших в список, оказались три российских судна. Одной из лучших субмарин была названа атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 “Борей”, оснащена 16 баллистическими ракетами “Булава”. Издание отмечает, что каждая из ракет несет до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до 8 тыс. км.

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Кроме того, в рейтинг были включены АПЛ проекта 667БДРМ “Дельфин”. Как подчеркнул The National Interest, подводные лодки этого типа формируют основу российского стратегического флота. Издание пишет, что “Дельфин”, оснащен 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами “Синева”, способные вести круговой огонь в любом направлении.

Еще одним подводной лодкой, включенным в список, стала многоцелевая АПЛ проекта 885 “Ясень”. Она оснащена 32 крылатыми ракетами “Калибр”, которые способны нести ядерные боеголовки на расстояние до 2,5 тыс. км.

Из зарубежных субмарин в топ-5 попали американские подводные лодки классов “Огайо” и “Колумбия”, оснащены 24 и 16 межконтинентальными баллистическими ракетами системы “Трайдент” соответственно.

The National Interest уточнил, что в список не вошли советские подводные лодки проекта 941 “Акула”, большинство из которых уже не находятся на службе, кроме ТК-208 “Дмитрий Донской”. Однако подводные лодки этого типа используются ВМФ России как испытательные суда и в них отсутствует ракетное вооружение, отметило издание.

Напомним, единственный дизель-электрическая подводная лодка Украины “Запорожье”, который был захвачен во время аннексии Крыма, не войдет в состав Черноморского флота.