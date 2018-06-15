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Усик опроверг информацию о возможной отмене боя с Гассиевым

Усик опроверг информацию о возможной отмене боя с Гассиевым

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик прокомментировал информацию об отмене поединка в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева, сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсмена.

“Хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и именно к Мурата Гассиев. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда Али теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен, что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждет этот бой. Так давайте уже его проведем”, — говорится в записи нашего земляка.

Примечательно, что ранее появилась информация о якобы усталость российского бойца от длительных переговоров, который был готов провести бой 21-го июля против американца Эндрю Табити.

Добавим также, сначала поединок Усик — Гассиев должен был состояться 11 мая в столице Саудовской Аравии Джидде, но был перенесен на неопределенный срок из-за травмы украинского бойца.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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