Команда Зинченко начнет сезон матчами с "Арсеналом" и "Челси"
КИЕВ. 15 июня. УНН. Английская Премьер-лига объявила расписание календарю будущего сезона чемпионата 2018-19 годов, передает УНН со ссылкой на сайт АПЛ и ФФУ.
На 5 августа на лондонском стадионе “Уэмбли” команда украинца сойдется с “Челси” в матче за Суперкубок Англии.
А за неделю, 11 августа (базовый день), в первом туре Премьер-лиги-2018/2019 “горожане” на выезде сыграют против “Арсенала”.
Вашему вниманию расписание других поединков первого тура:
“Борнмут” — “Кардифф”;
“Фулхэм” — “Кристал Пэлас”;
“Хаддерсфилд” — “Челси”;
“Ливерпуль” — “Вест Хэм”;
“Ньюкасл — Тоттенхэм”;
“МЮ” — “Лестер”;
“Вулверхэмптон” — “Эвертон”;
“Саутгемптон” — “Бернли”;
“Уотфорд” — “Брайтон”.
Стоит отметить, что во 2-м туре состоится лондонское дерби между “Челси” и “Арсеналом”, а в 3-м — центральным матчем будет встреча между “МЮ” и “Тоттенхэмом”.
Как сообщал УНН, украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе “Манчестер Сити”.