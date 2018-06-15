Команда Зинченко начнет сезон матчами с "Арсеналом" и "Челси"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Английская Премьер-лига объявила расписание календарю будущего сезона чемпионата 2018-19 годов, передает УНН со ссылкой на сайт АПЛ и ФФУ.

На 5 августа на лондонском стадионе “Уэмбли” команда украинца сойдется с “Челси” в матче за Суперкубок Англии.

А за неделю, 11 августа (базовый день), в первом туре Премьер-лиги-2018/2019 “горожане” на выезде сыграют против “Арсенала”.

Вашему вниманию расписание других поединков первого тура:

“Борнмут” — “Кардифф”;

“Фулхэм” — “Кристал Пэлас”;

“Хаддерсфилд” — “Челси”;

“Ливерпуль” — “Вест Хэм”;

“Ньюкасл — Тоттенхэм”;

“МЮ” — “Лестер”;

“Вулверхэмптон” — “Эвертон”;

“Саутгемптон” — “Бернли”;

“Уотфорд” — “Брайтон”.

Стоит отметить, что во 2-м туре состоится лондонское дерби между “Челси” и “Арсеналом”, а в 3-м — центральным матчем будет встреча между “МЮ” и “Тоттенхэмом”.

Как сообщал УНН, украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе “Манчестер Сити”.