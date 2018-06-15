Украинские теннисисты пробились в полуфинал и финал международных турниров

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинцы Денис Молчанов и Владислав Манафов пробились к одним из решающих стадий международных теннисных турниров в парных разрядах, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В четвертьфинале грунтового турнира ITF в Лионе лидеры посева Денис Молчанов (Украина) и Игорь Зеленай (Словакия) преодолели сопротивление дуэта Роберто Майтин (Колумбия) / Андреас Сильестрьом (Швеция) - 6:2, 6:4.

За место в очередном парном финале сезона украинского-словацкая пара поспорит с четвертыми сеяными, парой Люка Маргароли (Швейцария)/Се Ченпен (Тайвань).

Зато в Алматы на соревнованиях с призовым фондом в 50 тыс. долл., наш теннисист Манафов и Лауринас Григелис (Литва) в четвертьфинале оформили победу над четвертыми сеяными - американской парой Гэлловэй/Леммонс - 6:4, 6:3, а в полуфинале потратили меньше часа, чтобы обыграть сербский дуэт Чачич/Сердарушич - 6:3, 6:2.

Отметим, что в матче за титул украинского-литовская пара сыграет с первыми ракетками турнира, немецком парой Кевин Кравиц/Андреас Миес.