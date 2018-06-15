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Сегодня на ЧМ-2018 состоится поединок Испания - Португалия

Сегодня на ЧМ-2018 состоится поединок Испания - Португалия

КИЕВ. 15 июня. УНН. Два претендента на титул - Испания и Португалия, встретятся друг с другом уже в первом матче на чемпионате мира по футболу-2018, информирует УНН со ссылкой на сайт ЧМ-2018.

Хотя соседи по Пиренейском полуострова прекрасно знают друг друга, это будет лишь второй их матч в рамках чемпионата мира. Впервые испанцы и португальцы сыграли в одной восьмой финала ЧМ-2010 в ЮАР, и тогда фортуна улыбнулась “красной фурии” (1:0).

Всего же две сборные встречались друг с другом 35 раз, и 16 раз в этих матчах побеждала Испания, а вот португальцы получили только шесть побед. Сборная Испании прибыла в Россию, набрав прекрасную форму и найдя удачное сочетание опыта и молодости, и это дает ей ощутимую психологическое преимущество. Однако сложно предсказать, как скажется на состоянии команды смена главного тренера накануне турнира.

Примечательно, что обе европейские коллективы входят в топ-10 сборных по версии ФИФА — португальцы 4-е, испанцы 10-е.
Ориентировочные составы сборных по версии сайта ЧМ-2018:

Португалия — Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейро, Жозе Фонте, Пепе, Седрик, Жуан Мариу, Моутинью, Уильям Карвалью, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш;

Испания — Давид де Хеа, Жорди Альба, Серхио Рамос, Жерар Пике, Начо, Серхио Бускетс, Тиаго Алькантара, Андрес Иньеста, Иско, Давид Сильва, Диего.

Отметим, что данная встреча будет стартовать в 21:00, а другое противостояние квартета В между Марокко и Ираном начнется в 18:00.

Кроме того, первым поединком второго игрового дня станет баталия Египта и Уругвая (старт с 15:00).

Как сообщал УНН, в сборной Испании накануне турнира изменился главный тренер.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Испания, Португалия
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