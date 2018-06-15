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Новости: Экономика
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/доллар

КИЕВ. 15 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 июня установлены на таком уровне:

26,219678 грн за доллар;

30,755682 грн за евро;

0,421190 грн за российский рубль;

35,075992 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 июня курс всех валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс гривни
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