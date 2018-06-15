Сегодня в Украине ожидаются ливни и жара
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня в западных областях, на севере Украины пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, в ливнях град и шквадисте усиление ветра. На остальной территории существенных осадков не ожидается, лишь в Винницкой и Харьковской возможны локальные дожди с грозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня 23-28 градусов тепла, на юге 28-34 градуса выше нуля. Ночью в Украине 14-20, на юге до 23 градусов тепла.
В западных областях пройдут грозовые ливни, местами град и шквалы. Температура воздуха днем 22-26 градусов тепла.
В северных областях - ливни и грозы. Температура воздуха днем 24-27 градусов тепла.
В восточных областях существенных осадков маловероятны, на Харьковщине пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха днем 27-32 градуса выше нуля.
В центральных областях - без существенных осадков, местами локальные дожди и грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем 28-34 градуса тепла.