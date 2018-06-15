В Ливии из-за атак боевиков объявлен форс-мажор на нефтяных терминалах

КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявили о “состоянии форс-мажора” на терминалах так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт) в связи с атаками боевиков. Об этом сообщает новостной портал Al Wasat со ссылкой на заявление этой структуры, передает УНН.

Как отмечается в коммюнике ННК, с 14 июня прекращены все поставки нефти из двух крупнейших в стране экспортных наливных портов — Рас-Лануф и Эс-Сидр, а все сотрудники эвакуированы. В нем также отмечается, что такие меры приняты после серии нападений на данные объекты, что привело к закрытию и эвакуации всего персонала в качестве превентивных мер.

Напомним, в четверг на рассвете Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись массированной атаке формирований командира Ибрагима аль-Джадрана, лояльного правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Поддержку ему, как сообщалось, предоставили связанные с “Аль-Каидой” исламистские “Бригады обороны Бенгази” и ряд радикальных формирований юга Ливии, в том числе члены чадской оппозиции, которая давно обосновалась в Ливии. Сам аль-Джадран объявил в распространенном видеообращение о начале операции, направленной “на спасение народа нефтяного полумесяца от гнета и притеснений”.

В то же время Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара утверждала, что отбила штурм. Сообщалось, что войскам, на помощь которым был отправлен спецназ “Ас-Саик”, при поддержке артиллерии и боевой авиации удалось сорвать его и теперь они преследуют боевиков. Последние в столкновениях потеряли 13 бронемашин, об убитых информации не поступало. Известно, что радикалы подожгли нефтехранилища одной из местных компаний.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного морского судна, через которую в акватории Ливии задержаны четырнадцать украинских моряков.