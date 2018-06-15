ООС: боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 15 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз артиллерию калибра 122мм.

“На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении — в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Во время боевых действий прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, в течение 14 июня, 12 боевиков были уничтожены и 10 получили ранения.