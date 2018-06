КИЕВ. 15 июня. УНН. Госсекретарь Майк Помпео заявил по итогам визита в Пекин, что США и КНР привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает УНН со ссылкой на микроблог шефа американской дипломатии в Twitter.

“Хочу поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он меня принял. США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления длительного и стабильного мира в регионе”, — написал Помпео.

Напомним, после встречи с президентом Южной Кореи и министром иностранных дел Японии госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что снятие санкции США против Северной Кореи возможно только после полной денуклеаризации.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп после саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.

Thanks to President Xi for hosting me. US and #China are firmly committed to the complete denuclearization of the Korean Peninsula, and facilitating a lasting and stable peace in the region . pic.twitter.com/SJfxVlWoCK