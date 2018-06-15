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Brent подешевела до 75,89 долл. за баррель

Brent подешевела до 75,89 долл. за баррель

КИЕВ. 15 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром упали в цене до 75,89 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%.

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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,92 доллара за баррель, прибавив 0,04%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: нефть
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