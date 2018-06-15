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Пятница, 15 июня 2018, 08:26 • Юлия Шрамко • 4110
Brent подешевела до 75,89 долл. за баррель
КИЕВ. 15 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром упали в цене до 75,89 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%.
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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,92 доллара за баррель, прибавив 0,04%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Источник: УНН