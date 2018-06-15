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Британское правительство назвало три сценария для голосования парламента по Brexit

Британское правительство назвало три сценария для голосования парламента по Brexit

КИЕВ. 15 июня. УНН. Ведомство Великобритании, которое занимается вопросом Brexit, накануне изложил предложенный проевропейским депутатам компромисс, в котором излагаются три сценария, в соответствии с которыми будет инициировано голосование в парламенте по поводу выхода страны из Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Это гарантирует, что во всех случаях парламент может привлечь правительство к ответственности, при этом позволяя правительству реализовать волю британского народа, как они выразили ее на референдуме", - сказал представитель ведомства по Brexit.

"Мы включили три сценария, которые могут привести к голосованию в обеих палатах: а) если парламент отклонит соглашение правительства с ЕС, б) если соглашение не может быть достигнуто, в) если нет согласованного соглашения к 21 января 2019 года", - добавил он.

Напомним, 12 июня нижняя палата британского парламента приняла план по выходу Великобритании из Евросоюза.

13 июня кабинет министров Великобритании консерватора Терезы Мэй получил в британском парламенте поддержку своей позиции относительно выхода из Евросоюза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Brexit
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