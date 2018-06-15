Британское правительство назвало три сценария для голосования парламента по Brexit

КИЕВ. 15 июня. УНН. Ведомство Великобритании, которое занимается вопросом Brexit, накануне изложил предложенный проевропейским депутатам компромисс, в котором излагаются три сценария, в соответствии с которыми будет инициировано голосование в парламенте по поводу выхода страны из Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Это гарантирует, что во всех случаях парламент может привлечь правительство к ответственности, при этом позволяя правительству реализовать волю британского народа, как они выразили ее на референдуме", - сказал представитель ведомства по Brexit.

"Мы включили три сценария, которые могут привести к голосованию в обеих палатах: а) если парламент отклонит соглашение правительства с ЕС, б) если соглашение не может быть достигнуто, в) если нет согласованного соглашения к 21 января 2019 года", - добавил он.

Напомним, 12 июня нижняя палата британского парламента приняла план по выходу Великобритании из Евросоюза.

13 июня кабинет министров Великобритании консерватора Терезы Мэй получил в британском парламенте поддержку своей позиции относительно выхода из Евросоюза.