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Взрыв авто в Киеве: Аваков назвал предварительную причину детонации

Взрыв авто в Киеве: Аваков назвал предварительную причину детонации

КИЕВ. 15 июня. УНН. Владелец "Волги", из-за взрыва в которой в Киеве вчера пострадали четверо детей, скорее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины. После взрыва он бежал, сейчас его задержали в Ровенской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Киеве, вчера - дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля "Волга", открывают бардачок - раздается взрыв - кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены - один не приходит в себя... Владелец "Волги", вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.

По его словам, по факту взрыва владелец "Волги" убежал.

"Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - добавил Аваков.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей. Один ребенок - в коме.

Следователями полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, Арсен Аваков, взрыв, дети, автомобиль
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