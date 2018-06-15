ЕС поддержал тарифы на товары из США на 2,8 млрд евро

КИЕВ. 15 июня. УНН. Страны ЕС накануне одобрили тарифы в отношении ряда американских товаров, включая виски и мотоциклы, в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении металлов из Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Европейские контрмеры направлены на американский импорт на сумму 2,8 млрд евро (3,3 млрд долл.).

"Сегодня (14 июня - ред.) государства-члены единогласно поддержали план Еврокомиссии по принятию мер для сбалансирования с тарифами США на сталь и алюминий", - сказал источник в Еврокомиссии.

Источник добавил, что тарифы ЕС вступят в силу "в ближайшие дни", при этом другие чиновники заявили, что они будут реализованы к началу июля.

Указано, что в список американских товаров, которых могут коснуться контрмеры ЕС, входят в частности джинсы, мотоциклы, виски. В списке конкретно не указаны бренды, но глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в марте заявил, что блок "готовит импортные пошлины на американскую продукцию, в том числе Harley-Davidson, бурбон и джинсы Levi's".

Напомним, ЕС инициировал дело в ВТО из-за тарифов США на сталь и алюминий.

Напомним, с 1 июня правительство США начинает взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемую на американский рынок ЕС, Канадой и Мексикой. Для первой категории товаров ставка этого обязательного таможенного платежа установлена на уровне 25%, а для второго - 10%.