В ЕС не исключили начало переговоров по российскому транзиту газа через Украину уже в июле

КИЕВ. 15 июня. УНН. Переговоры между Украиной и Россией при посредничестве ЕС относительно будущего транзита газа в Европу после 2019 года могут начаться в июле. Об этом написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает УНН.

"Время - драгоценный товар. Я надеюсь начать работу с Россией и Украиной в трехстороннем порядке в начале июля. Сложные переговоры впереди", - написал он.



В комментарии Reuters Шефчович отметил, что это приоритетный вопрос и "Газпром", как монополист, не должен оставлять без доходов экономику Украины.

"Если мы решим эту политически очень чувствительную проблему, то это поможет нам решить другие важные для Европы вопросы с участием России", - сказал он.

Как сообщал УНН, во время заседания X Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша в Варшаве обсуждались вопросы поставки сжиженного газа в Украину.