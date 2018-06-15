Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 09:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4380
Версия для печати

В ЕС не исключили начало переговоров по российскому транзиту газа через Украину уже в июле

В ЕС не исключили начало переговоров по российскому транзиту газа через Украину уже в июле

КИЕВ. 15 июня. УНН. Переговоры между Украиной и Россией при посредничестве ЕС относительно будущего транзита газа в Европу после 2019 года могут начаться в июле. Об этом написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает УНН.

"Время - драгоценный товар. Я надеюсь начать работу с Россией и Украиной в трехстороннем порядке в начале июля. Сложные переговоры впереди", - написал он.

В комментарии Reuters Шефчович отметил, что это приоритетный вопрос и "Газпром", как монополист, не должен оставлять без доходов экономику Украины.

"Если мы решим эту политически очень чувствительную проблему, то это поможет нам решить другие важные для Европы вопросы с участием России", - сказал он.

Как сообщал УНН, во время заседания X Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша в Варшаве обсуждались вопросы поставки сжиженного газа в Украину.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина, транзит, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.